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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf için kurulan "Kocaeli Çarşısı" yakında açılacak

Sefa Şahin  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf için kurulan "Kocaeli Çarşısı" yakında açılacak

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf için kurulan "Kocaeli Çarşısı"nın en kısa zamanda açılacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin yaraları sarılıyor, esnafımız güçleniyor. Kahramanmaraş'ta Kocaeli Prefabrik Çarşı tamamlandı, hak sahiplerine teslim edildi. Esnafımız en kısa zamanda hizmet vermeye başlıyor." ifadesini kullandı.

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