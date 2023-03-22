Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf için kurulan "Kocaeli Çarşısı" yakında açılacak
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf için kurulan "Kocaeli Çarşısı"nın en kısa zamanda açılacağını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin yaraları sarılıyor, esnafımız güçleniyor. Kahramanmaraş'ta Kocaeli Prefabrik Çarşı tamamlandı, hak sahiplerine teslim edildi. Esnafımız en kısa zamanda hizmet vermeye başlıyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.