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Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 20.09.2021
Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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