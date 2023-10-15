Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı
Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın üç ilde beklenen sağanak yer yer gök gürültülü, yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.