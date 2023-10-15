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Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Aykut Karadağ  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın üç ilde beklenen sağanak yer yer gök gürültülü, yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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