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Binicilikte Balkan Şampiyonası İstanbul'da başladı

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Avrupa Binicilik Federasyonu iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen EEF Balkan Şampiyonası, İstanbul Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Binicilikte Balkan Şampiyonası İstanbul'da başladı

Istanbul

Bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilen 157 sporcu, 160 atın yer aldığı şampiyonada Türk binicilerin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan'dan gelen milli takımlar ve bireysel sporcular yarışacak.

Organizasyonda ayrıca Balkan ülkelerinin temsilcilerinin katılacağı Balkan Konferansı düzenlenecek.

Şampiyonada 4 Eylül'e kadar at terbiyesi, 4-8 Eylül tarihleri arasında ise engel atlama müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Balkan ülkelerinin ekiplerini Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, katılansporculara başarı diledi.

Türk Milli Binicilik Takımı, yıldızlar, gençler, genç yetişkinler, kadınlar, ustalar ve genç atlar olmak üzere toplam altı kategoride yarışacak.


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