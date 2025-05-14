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Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Rüştü Nesip Çiftçi  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf:Ahmet Dengeşik/AA

Bingöl

Akşam saatlerinde etkili olan dolu, yerini sağanağa bıraktı.

Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

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