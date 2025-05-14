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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya geldi.

Hatice Özdemir Tosun, Orhan Çiçek  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'ya geldi Fotoğraf:Orhan Çiçek/AA

Antalya

Rubio, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.

ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

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