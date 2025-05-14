Dolar
38.78
Euro
43.44
Altın
3,183.25
ETH/USDT
2,572.60
BTC/USDT
102,959.00
BIST 100
9,701.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası final maçını Atatürk Alanı'nda kurulan dev ekrandan izleyecek.
logo
Gündem

Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri, köylüler tarafından doğada bulunan 2 ayı yavrusunu sütle besledi.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi

Sinop

Boyabat ilçesinde bir çiftçi, ormanlık alanda bitkin halde 2 ayı yavrusu buldu.

Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanları takibe aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yavruların annelerinin olmadığını ve bitkin olduklarını gören ekipler, 2 aylık 2 ayı yavrusunu Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Burada veteriner hekimler tarafından sütle beslenen ayı yavruları toparlandı.

Yavrular daha sonra Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi
Türkiye, Libya'daki askeri gerginliğin yakından takip edildiğini bildirdi
Ilgaz Dağı eteklerine kar yağdı
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı
Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi

Sinop'ta doğada bulunan 2 ayı yavrusunu veteriner hekimler besledi

Başkentte lösemi hastalarıyla hekimler buluştu

Denizli'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı

Kooperatifleşen köy kadınları emeklerini üretime dönüştürdü

Kooperatifleşen köy kadınları emeklerini üretime dönüştürdü
Sinop'ta 18 bin dekar alanda çeltik ekimine başlandı

Sinop'ta 18 bin dekar alanda çeltik ekimine başlandı
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet