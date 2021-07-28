Euro
10.11
Dolar
8.56
BIST 100
1,359.18
Altın
1,800.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
logo
Gündem

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsmet Karakaş   | 28.07.2021
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Diyarbakır'da Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonundan 2 dilde aşı çağrısı
Eskişehir'de randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması ilgi görüyor
Afrika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 591 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener vatandaşları aşı olmaya çağırdı

Benzer haberler

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Depremlerin etkilediği Malatya'da okul binaları yeniden yükseliyor

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD, sel anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin uyarılar paylaştı

AFAD, sel anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin uyarılar paylaştı