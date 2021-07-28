Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.