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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Oğuzhan Sarı  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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