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Gündem, Asrın felaketi

THY deprem bölgesinden 417 bin 199 kişiyi tahliye etti

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Şubat'taki depremlerin yaşandığı bölgelerden şu ana kadar 417 bin 199 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Kenan Irtak   | 01.03.2023
THY deprem bölgesinden 417 bin 199 kişiyi tahliye etti

İstanbul

Ekşi, sosyal medya hesabından, "Şimdiye kadar depremle ilgili, 2 bin 442 gidiş dönüş sefer (4 bin 885 uçuş) yaptık. 417 bin 199 vatandaşımızı tahliye ettik. 277 bin 439 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 418 kargo seferi ile 16 bin 62 ton yardım malzemesini taşıdık." paylaşımını yaptı.

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