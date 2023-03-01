THY deprem bölgesinden 417 bin 199 kişiyi tahliye etti
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Şubat'taki depremlerin yaşandığı bölgelerden şu ana kadar 417 bin 199 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
İstanbul
Ekşi, sosyal medya hesabından, "Şimdiye kadar depremle ilgili, 2 bin 442 gidiş dönüş sefer (4 bin 885 uçuş) yaptık. 417 bin 199 vatandaşımızı tahliye ettik. 277 bin 439 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 418 kargo seferi ile 16 bin 62 ton yardım malzemesini taşıdık." paylaşımını yaptı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
#BizbirAİLEYİZ 🇹🇷 ❤️— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 1, 2023
Şimdiye kadar deprem ile ilgili:
✅ 2442 gidiş dönüş sefer (4885 uçuş) yaptık.
✅ 417.199 vatandaşımızı tahliye ettik.
✅ 277.439 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük.
✅ 418 kargo seferi ile 16 bin 062 TON yardım malzemesini taşıdık.