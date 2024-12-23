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Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'ün Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Rıdvan Korkulutaş, Sidar Can Eren  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl/Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Yayladere, Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde taşımalı eğitime 24 Aralık Salı günü ara verildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 24 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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