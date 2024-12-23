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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bakanlar, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.

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