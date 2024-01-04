Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu
Bingöl-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bingöl
Kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.
Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için söz konusu güzergahta kar temizleme araçlarıyla çalışma yürüttü.
Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle Kuruca köyü beyaza büründü.
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