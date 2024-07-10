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Beypazarı'nda sağanak etkili oldu

Yaşar Tonbak  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Beypazarı'nda sağanak etkili oldu

Ankara

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, ilçede metrekareye 16,2 kilogram yağış düştü.

İlçe sakinlerinden Enver Atak, AA muhabirine, "Şiddetli yağmur yağdı, sokaklardan geçmek adeta imkansız oldu. Dükkanlara ve kapalı alanlara sığındık." dedi.


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