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Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor.

Orhan Pehlül  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

İndere bölgesinde yapımı süren 16 bin 433, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 konutun son aşaması dronla görüntülendi.

İş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı deprem konutlarında işçiler dış cephe, altyapı ve sıva işlemleri yapıyor.

Konutlar, tamamlandıktan sonra depremzedelere kurayla teslim edilecek.

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