Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana
Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter, yangın söndürme uçağı ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.