Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Tokatköy Yuşa Tepesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak iç kısımlara sıçraması önlendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, soğutma çalışması devam ediyor.
Bu arada, çevre sakinleri yangından önce olay yerinde bazı kişilerin bulunduğunu, kundaklama yapılmış olabileceğini iddia etti.
Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.04'te alınan yangın ihbarı üzerine bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangının saat 13.30 itibarıyla söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.