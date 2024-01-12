Dolar
30.10
Euro
32.97
Altın
2,046.60
ETH/USDT
2,586.10
BTC/USDT
43,530.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a, Polonya "Bene Merito" şeref nişanı verildi

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bene Merito" şeref nişanı verildi.

Faruk Hanedar  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a, Polonya "Bene Merito" şeref nişanı verildi

Istanbul

Nişan, Polonya Dışişleri Bakanlığı adına ülkenin İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak tarafından Polonya kökenli vatandaşların yaşadığı Polonezköy'de gerçekleştirilen törenle Aydın'a takdim edildi.

Uluslararası alanda Polonya'yı ilgilendiren faaliyetler yürüten kişilere verilen nişanın takdim töreninde konuşan Polonya İstanbul Başkonsolosu Lesniak, "Bu nişan, Sayın Aydın'ın Polonya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesindeki olağanüstü çabalarına teşekkür ve takdirimizin ifadesidir." dedi.

Lesniak, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy'ün 180 yıldır geleneklerini, dinlerini ve ulusal kimliklerini koruyan Polonyalıların yaşadığı tarihi bir yerleşim yeri olduğunu ve buranın çağdaş Türkiye-Polonya ilişkilerinde önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Beykoz Belediye Başkanı Aydın da Türkiye ve Polonya'nın dünya barışına birlikte katkı verebileceğini belirtti.

Aydın, "İki ülke arasındaki ilişkilerde Polonezköy ve Polonezköylülerin katkısı olağanüstü yüksektir. Polonezköy Türkiye'nin bir değeridir." ifadelerini kullandı.

Nişanın takdim edilmesinin ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum
Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a, Polonya "Bene Merito" şeref nişanı verildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşına Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı

Benzer haberler

Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a, Polonya "Bene Merito" şeref nişanı verildi

Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a, Polonya "Bene Merito" şeref nişanı verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet