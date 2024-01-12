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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Esin Işık  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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