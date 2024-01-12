Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 12, 2024
Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/x6BPUzz0dR