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Beyaza bürünen Ardahan dronla görüntülendi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kar yağışının ardından beyaza bürünen kentin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Günay Nuh   | 21.12.2022
Beyaza bürünen Ardahan dronla görüntülendi

Ardahan

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplanan kentin dronla kayda alınan görüntülerine yer verdi.

Ardahan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, yüzeyi kısmen donan Kura Nehri gibi kentin öne çıkan mekanlarının yer aldığı görüntüler ilgi gördü.

Demir, AA muhabirine, kar yağışının bereket olduğunu ve kente güzellik kattığını söyledi.

Etkili olan karın ardından Ardahan'ın beyaz gelinliğini giydiğini belirten Demir, "Böyle bir görüntünün herkes tarafından izlenmesi için paylaşımda bulundum. Ardahan'a hizmet ederken aynı zamanda güzelliklerini de paylaşmak bizim görevimiz. Güzelliklerinin de daha çok kitleler tarafından bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Demir, paylaşımın başka illerde yaşayan Ardahanlılardan ilgi gördüğünü aktardı.

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