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TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu çocukları dinledi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çocuk Meclisi üyelerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

Ertuğrul Subaşı   | 21.12.2022
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu çocukları dinledi

TBMM

Alt komisyon, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İstiyoruz ki Türkiye'de çocuklarımız en iyi şekilde Türkiye'nin geleceğine hazırlansınlar. Çocukların insanca yaşayabileceği şartları oluşturmak birinci hedefimiz." dedi.

ABB Çocuk Meclisi 27. Dönem Başkanı Esma Saraç, meclislerinin, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 1995 yılında kurulmuş ilk çocuk meclisi olduğunu ifade etti.

27 yıldır aktif çalışan tek çocuk meclisinin seçimle göreve gelmiş üyeleri olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Saraç, şunları kaydetti:

"Çocukların beklenti ve taleplerini, çocukların katılım hakkı doğrultusunda ifade etmeleri için 27 yıldır çalışıyoruz ama çocuklarla ilgili sorunlar bu süre zarfında azalmadı hatta daha da arttı. Dünyada ve Türkiye'de çocuk işçiler, çocuk yaşta evlendirilen çocuklar, ayrımcılık, şiddet ve istismar bitmiyor. Komisyon olarak görev ve sorumluluklarınızın çok olduğunu anlıyorum. Daha fazla çocuk zarar görmesin diye çalıştığınıza da inanıyorum ama hepimiz her gün duyduğumuz olumsuz haberlerle endişe duyuyoruz."

Saraç'ın konuşmasının ardından, Komisyon Başkanı Katırcıoğlu ve milletvekilleri, çocukların sorularını yanıtladı.

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