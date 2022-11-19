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Belaruslu araştırmacı kuş cennetindeki halkalama çalışmalarında gönüllü oldu

Belaruslu kuş bilimci Denis Kitel, Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde KuzeyDoğa Derneğinin yürüttüğü halkalama çalışmalarına gönüllü destek veriyor.

Hüseyin Yıldız   | 19.11.2022
Belaruslu araştırmacı kuş cennetindeki halkalama çalışmalarında gönüllü oldu Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

KuzeyDoğa Derneğince 2006 yılında Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Cenneti'ne kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, yerli ve yabancı birçok araştırmacının da uğrak yeri oluyor.

Yapılan çalışmalarla bugüne kadar 313 kuş türünün halkalandığı merkezdeki çalışmalara, bu yıl Belarus'tan gelen Denis Kitel de gönüllü destek veriyor.

Halkalama çalışması ve araştırmalar yapan Kitel, elde ettiği verileri merkez aracılığıyla kuş bilimi camiasına kazandırıyor.

Sabahın erken saatlerinde uyanıp çalışmalarını yürüten Kitel, kuşlarla ilgili önemli verileri kayıt altına alıyor.

"Kuşlar için çok önemli bir alan ve göç rotasının üzerinde"

Denis Kitel, AA muhabirine, alana geldiği günden beri birçok veri elde ettiğini söyledi.

İlk olarak 2014 yılında burada çalışma yaptığını ve 8 yıl sonra yeniden geldiğini ifade eden Kitel, şöyle konuştu:

"İlk olarak 2014 yılında kuşları halkalamak için KuzeyDoğa Derneğinin daveti üzerine geldim. Bu sene de yine aynı proje için halkacı olarak geldim. Burası kuşlar için çok önemli bir alan ve önemli bir göç rotasının üzerinde. Buraya yiyecek bulmak ve konaklamak için iniyorlar, bu yüzden çok önemli bir nokta ve ben burayı çok güzel görüyorum."

Kitel, yöre halkının çok misafirperverlik gösterdiğini, vatandaşların kendisine çok destek olduğunu anlattı.

Çalışmaları sırasında çobanların hayvanların güzergahını anlayış göstererek değiştirdiğini belirten Kitel, "Buraya tekrar gelmek isterim. Özellikle ilkbahar döneminde burayı çok daha fazla kuş türü kullanıyor. Bu nedenle daha fazla kuş gözlemlemek istiyorum. Başka insanlara da hem burada gönüllü olmaları hem de burada kuş halkalamaları için tavsiyede bulunacağım." ifadelerini kullandı.

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