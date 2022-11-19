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Gündem

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde lodos, üç gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Mesut Karaduman   | 19.11.2022
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle üç gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Gemilerin kaptanları, yollarına devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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