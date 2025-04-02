Bazı illerde sağanak etkili oluyor
Yurdun farklı bölgelerinde sağanak etkisini sürdürüyor.
Ankara
Edirne'de dün gece başlayan yağış etkisini sürdürmeye devam etti.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle yaya geçitlerinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar zorlandı.
Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın sürmesi bekleniyor.
Kırklareli
Kentte sağanak zaman zaman etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte hafta sonuna kadar yağış bekleniyor.
Mersin
Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede sabah başlayan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.
Sağanakta Saray Mahallesi'nde Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı, park halindeki araçların bir bölümü su altında kaldı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Yağışın ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan yağış devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.