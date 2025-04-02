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Gündem

Bazı illerde sağanak etkili oluyor

Yurdun farklı bölgelerinde sağanak etkisini sürdürüyor.

Ekip  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Bazı illerde sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Ankara

Edirne'de dün gece başlayan yağış etkisini sürdürmeye devam etti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle yaya geçitlerinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar zorlandı.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın sürmesi bekleniyor.

Kırklareli

Kentte sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte hafta sonuna kadar yağış bekleniyor.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah başlayan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Sağanakta Saray Mahallesi'nde Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı, park halindeki araçların bir bölümü su altında kaldı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yağışın ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan yağış devam ediyor.

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