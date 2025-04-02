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Bakan Göktaş, Almanya'da düzenlenecek Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak

Bakan Göktaş, "Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına esas aldığımız temel ilkelerden biri erişilebilirliktir. Bakanlık olarak engellilik alanındaki çalışmalarımızı bu ilke doğrultusunda yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Bakan Göktaş, Almanya'da düzenlenecek Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara yönelik çözümleri araştırabilmek, engelli haklarına ilişkin sözleşmenin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü Almanya'da düzenlenecek Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilki 2018'de Londra'da, ikincisi 2020'de salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen Küresel Engellilik Zirvesi'nin üçüncüsü, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.

Bu yıl Almanya, Ürdün ve International Disability Alliance (Uluslararası Engelliler İttifakı) ortaklığıyla organize edilen zirveye, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed'in yanı sıra 43 ülkeden ve 20'yi aşkın uluslararası kuruluştan üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.

Zirvenin açılış bölümünde yer alacak Bakan Göktaş, "Herkes İçin Geleceğe Hazır, Kapsayıcı Altyapı İnşa Etmek-Yeni Zorluklar ve Yerel Çözümler" etkinliğinde konuşacak.

Göktaş, konuşmasında, Türkiye'nin son 23 yılda sosyal hizmetler alanında yaptığı çalışmaları, tecrübelerini paylaşacak ve engellilerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla erişilebilirlik, istihdam ve eğitim gibi alanlarda yürüttükleri çalışmaları anlatacak.

Bakan Göktaş, engellilerin temel haklarını korumak amacıyla imzaladıkları uluslararası sözleşmeler ve Anayasa başta olmak üzere iç mevzuatta atılan adımlar ile sosyal politikalarının ayrılmaz parçası haline getirdikleri 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi çerçevesindeki uygulamaları da ele alacak.

Türk vatandaşlarıyla buluşmada "Aile Yılı" anlatılacak

Ayrıca Bakan Göktaş, zirve kapsamında, Gine Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ve Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliğince düzenlenecek etkinlik kapsamında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak Göktaş, burada, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında ailenin güçlendirilmesi konusunda yürütülecek çalışmalar konusunda vatandaşlara bilgi verecek.

"2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni hazırladık"

Açıklamada programa ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Göktaş, Türkiye'de herkes için erişilebilirliği sağlamak üzere sağlam bir yasal çerçeve oluşturduklarını hatırlattı.

Ülkede 2005'te yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun'un engelli bireylerin yaşamlarında önemli iyileştirmeler sağladığını, bu alanda bir dönüm noktası olduğunu ve bu adımı Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'den önce attıklarını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına esas aldığımız temel ilkelerden biri erişilebilirliktir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki çalışmalarımızı bu ilke doğrultusunda yürütüyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız koordinasyonunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni hazırladık. Ayrıca engellilere yönelik 2030'a kadar geliştirilecek politika ve sunulacak hizmetlere yön verecek çalışmalarımızın hayata geçirilmesi için 2023-2025 yıllarını kapsayan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Türkiye olarak kimseyi geride bırakmamak anlayışımızla sosyal hizmetler alanındaki deneyimlerimizi bu programlar vesilesiyle paylaşmayı, yürüttüğümüz çalışmaları uluslararası işbirlikleriyle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

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