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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın Maçka Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Trabzon/12.32) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi Resmi Açılış Programı'na, zirve kapsamında düzenlenecek "Herkes için Geleceğe Hazır, Kapsayıcı Altyapı İnşa Etmek -Yeni Zorluklar ve Yerel Çözümler" etkinliğine katılacak, Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve daha sonra ikili görüşmeler yapacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde; Trabzonspor-Sipay Bodrum FK ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları oynanacak.

(Trabzon/17.45/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia ekibine konuk olacak.

(Rzeszow/19.00)

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