Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın Maçka Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.
(Trabzon/12.32) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi Resmi Açılış Programı'na, zirve kapsamında düzenlenecek "Herkes için Geleceğe Hazır, Kapsayıcı Altyapı İnşa Etmek -Yeni Zorluklar ve Yerel Çözümler" etkinliğine katılacak, Berlin Aile ve Sosyal Hizmetler Müşavirliği tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşacak ve daha sonra ikili görüşmeler yapacak.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşecek.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde; Trabzonspor-Sipay Bodrum FK ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları oynanacak.
(Trabzon/17.45/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
3- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.
(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia ekibine konuk olacak.
(Rzeszow/19.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.