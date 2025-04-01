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Bayram trafiği tedbirleri kapsamında 69 bin 11 personel görev başında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili trafik tedbirleri kapsamında 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelin görev yaptığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Bayram trafiği tedbirleri kapsamında 69 bin 11 personel görev başında

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bayram trafiğine yönelik denetimlerin 8 Nisan'a kadar süreceğini belirtti.

Trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelin görev başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler tarafından 'bir halk sağlığı' sorunu olarak nitelendirilen trafik kazalarında hedefimiz 'sıfır can kaybı'dır. Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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