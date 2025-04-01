Bayram trafiği tedbirleri kapsamında 69 bin 11 personel görev başında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili trafik tedbirleri kapsamında 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelin görev yaptığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bayram trafiğine yönelik denetimlerin 8 Nisan'a kadar süreceğini belirtti.
Trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelin görev başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler tarafından 'bir halk sağlığı' sorunu olarak nitelendirilen trafik kazalarında hedefimiz 'sıfır can kaybı'dır. Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."
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Ramazan Bayram tatili süresince trafik tedbirlerimiz 8 Nisan tarihine kadar sürecek.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 1, 2025
Bu 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelimiz görev başında.
Birleşmiş Milletler tarafından “Bir halk… pic.twitter.com/h85AKGJs9k