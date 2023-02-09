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Baykar'ın deprem bölgesine yardımı 655 milyon TL'ye ulaştı

Baykar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sebebiyle AFAD'a 300 milyon TL'lik bir yardım daha yaptı.

Abdulkadir Günyol   | 09.02.2023
Baykar'ın deprem bölgesine yardımı 655 milyon TL'ye ulaştı

Istanbul

Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, şirket, AFAD'a 300 milyon TL'lik bir nakdi yardımda bulundu.

Şirketin açıklamasında "Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL’lik bir nakdi yardımı daha AFAD’a ilettik. Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı." ifadeleri yer aldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Twitter hesabından "Bugün, rahmetli babamız Özdemir Bayraktar ve annemiz Canan Bayraktar adına AFAD'a 300 milyon TL değerinde nakdi bağış gerçekleştirdik. 4 günde bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı. Elimizden geldiğince yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

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