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Baykar'dan deprem bölgesine 355,7 milyon TL yardım

Baykar, deprem bölgesine toplamda 355 milyon 771 bin 721 TL'lik yardım gerçekleştirdi.

Fatma Eda Topcu   | 08.02.2023
Baykar'dan deprem bölgesine 355,7 milyon TL yardım

Istanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası şirket tarafından acil olarak yardım organizasyonu başlatıldı.

İlk günden itibaren organize edilerek deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan 45 yardım tırı gönderilirken, aynı zamanda devletin çağrısıyla harekete geçilerek deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 250 milyon lira nakdi bağış yapıldı.

Depremin 3. günü itibarıyla Baykar, afet bölgesine toplamda 355 milyon 771 bin 721 TL'lik bağış ve yardım gerçekleştirdi.

Bölgeye olan destekler

Verilen bilgiye göre, şirket tarafından birinci gün bölgeye 7 bin 40 adet gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve, 226 bin 835 parça her yaş grubuna yönelik kıyafet, 13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 75 adet çeşitli ebatlarda battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu, 372 adet farklı güçlerde jeneratör gönderildi.

Şirketin ikinci gün sağladığı destek 700 bin adet konserve, 1.000 adet jeneratör ve 118 bin 666 parça her yaş grubuna yönelik kıyafetten oluştu.

Depremin üçüncü gününde AFAD üzerinden bölgeye 250 milyon TL daha nakdi yardım yapan Baykar, böylelikle deprem bölgesine birinci gün 51 milyon 398 bin 706 TL, ikinci gün 54 milyon 373 bin 15 TL ve üçüncü gün 250 milyon TL olmak üzere toplamda 355 milyon 771 bin 721 TL'lik yardım gerçekleştirdi.

Şirket, bölgeye olan desteklerine ilişkin sosyal medyadan da bilgi paylaştı.

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