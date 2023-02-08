Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi 60 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremde enkazda altında kalan kişi, 60 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıyor.
İtfaiye erleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında yaptıkları çalışmada, Ahmet Hüseyin adli kişiyi 60 saat sonra yıkıntıların altından çıkarmayı başardı.
Kurtuluş anında ekipler, "Elinize sağlık" ifadeleriyle kendilerine teşekkür eden çevredekilere "Herkesin eline sağlık." şeklinde karşılık verdi.
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