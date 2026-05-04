Bayburt'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde karların erimesine bağlı olarak şelalelerin debisi yükseldi.

Bayburt'ta karların erimesiyle şelalelerin debisi artmaya başladı Bayburt'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde karların erimesine bağlı olarak şelalelerin debisi yükseldi.

Kentin yüksek kesimlerinde kış aylarında kar kalınlığı yer yer 2 metreye kadar ulaştı. Bahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı.

Bahar yağmurlarıyla birleşen kar suları, şelalelerin daha gür akmasına neden oldu.

Metrelerce yükseklikteki kayalıklardan süzülerek güzel görüntüler oluşturan şelaleler, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Canlanan doğayla bütünleşen, karların erimesi ve yağışlarla daha coşkulu akan merkeze bağlı Kavakyanı köyündeki şelaleler dronla kaydedildi.

Doğa fotoğrafçısı Furkan Oltulu, AA muhabirine, karların erimeye başlamasıyla derelerin debisinin arttığını söyledi.

Bunu fırsat bilerek Kavakyanı köyündeki şelaleleri fotoğraflamak için bölgeye gittiklerini belirten Oltulu, "Burası çok güzel görüntüler sunuyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Bayburt son dönemde zaten doğaseverleri ağırlıyor. Buraya gelmelerini de tavsiye ediyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Abdullah Durak da köylerindeki şelalelerin karların erimesiyle birlikte daha coşkun aktığını dile getirerek, doğaseverlerin bu şelaleleri keşfetmesini beklediklerini aktardı.