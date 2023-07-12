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Batman'da başı balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

Batman'da başı balkon demirlerine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İbrahim Toprak  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Batman'da başı balkon demirine sıkışan çocuk kurtarıldı

Batman

Meydan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Miraç Ensar Dayan'ın başı balkon demirlerine sıkıştı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler demirleri genişleterek çocuğu kurtardı.




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