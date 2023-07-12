Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzede öğrencilerle bir araya geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kursları kapsamında, Hatay ve Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelen depremzede öğrencilerle buluştu.
Ankara
Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, depremzede öğrencileri Başkanlık'ta ağırlayan Erbaş, geleceğin teminatı gençlerin hayatlarını neşeli, coşkulu yaşaması ve zamanlarını iyi değerlendirmesi için çalıştıklarını belirtti.
Çocuklar ile gençleri, Kur'an kursları ve camilerin manevi atmosferinde buluşturmanın çok büyük bahtiyarlık olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:
"Bu buluşmamız aynı zamanda sizler için yeni fırsatlar ve güzellikleri içinde barındırır. İnşallah bu vesileyle faydalı, güzel ve değerli şeyler öğreneceksiniz, neşeli bir ortamınız olacak. Yeni hocalarınızla tanışacak, yeni arkadaşlar edinecek, ömrünüz boyunca unutmayacağınız güzel hatıraları biriktireceksiniz. Sadece kendimiz için değil, 'milletimiz, vatanımız, devletimiz, insanlık için neler yapabilirim'in gayreti içerisinde olacağız. Hangi mesleğe sahip olmayı hedeflerseniz hedefleyin, o mesleği topluma ve insanlığa hizmet için yapma gayeniz mutlaka olsun.
Milletimiz ve devletimizle iftihar ediyoruz. Beraberce tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Sizin hayat yolculuğunuza en güzel şekilde devam etmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Sizden isteğimiz vaktinizi iyi değerlendirin. Umutla, heyecanla geleceğe bakmanızı, çalışkan ve başarılı olmanızı istiyoruz."
Erbaş, görüşmenin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.