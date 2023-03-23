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Batman-Dörtyol Petrol Boru Hattı'ndaki akış, sızıntı nedeniyle durduruldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda meydana gelen sızıntının ardından bölgeyi besleyen vanaların kapatıldığını duyurdu.

Sibel Morrow  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Batman-Dörtyol Petrol Boru Hattı'ndaki akış, sızıntı nedeniyle durduruldu

Ankara

BOTAŞ açıklamasında, dün gece saatlerinde Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 507. kilometresinde sızıntı tespit edildiği belirtildi.

Sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların 2 dakika içerisinde kapatılarak petrol akışının durdurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Acil Müdahale Ekiplerimiz olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına ivedilikle başlamıştır. Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla 3 farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımı önlenmiştir. Barajlar, sulama kanalları, içme suyu altyapısı ile ilgili gerekli tüm çevresel tedbirler alınmıştır."

Gerekli ekip ve ekipmanların bölgeye sevk edilmesiyle çevresel temizlik ve hasar onarım çalışmalarına da başlandığı bildirildi.

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da BOTAŞ'ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkisinde petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vananın da kapatıldığı kaydedilen paylaşımda, "Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı'na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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