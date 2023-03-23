Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret edeceği Hatay'daki Kırıkhan çadır kentinde iftar programına katılacak.
(Hatay/18.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdunda depremzedelerle iftar yapacak.
(Diyarbakır/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi ve Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısının ardından kent merkezinde iftar programına katılacak, İskenderun OSB Konteyner Kenti'ne ziyarette bulunarak sahur yapacak.
(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı'na katılacak, bu kapsamda düzenlenecek "Akdeniz'de Su Finansmanı" başlıklı oturumda konuşma yapacak.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı tüketici güven endeksini, 2022 yılı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna ve ekonomi ağırlıklı gündemle toplanacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremden etkilenen vatandaşların konakladığı GSB Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Mersin/19.02) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Berlin/22.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Umana Reyer takımıyla deplasmanda mücadele edecek.
(Venedik/21.30)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelelerinde; Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Developres ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Opet deplasmanda İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Treviso/22.30) (Fotoğraflı)
5- Fenerbahçe Futbol Takımı, geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi Zenit ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.