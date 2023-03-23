Bolu Dağı'nda sağanak ve sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.
Bolu
Bölgede devam eden sağanağın yanı sıra Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkisini gösteriyor.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, araçlarının dörtlülerini yakarak ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, aşırı hız ve halatlı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.