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Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Merve Özlem Çakır   | 10.08.2021
Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Bartın'ın doğu ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimleri ve doğusunda ise 1-3 derece altında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz'in doğu kıyılarıyla ülkenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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