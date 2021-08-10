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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 12 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.

Tanju Özkaya,Sertaç Bulur   | 10.08.2021
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu örgütün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"HTS analiz çalışmaları sonucu, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün 'emniyet mahrem' yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2'si birinci sınıf, 2'si ikinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Bu arada, şüphelilerden 11'i, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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