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Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren   | 02.02.2023
Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Sinop) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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