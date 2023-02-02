Dolar
18.82
Euro
20.68
Altın
1,954.03
ETH/USDT
1,674.10
BTC/USDT
23,774.00
BIST 100
4,582.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti
logo
Gündem

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, seçim sürecinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınacağını belirterek, seçimlere gölge düşürmek amacıyla yapılmaya çalışılacak olaylara asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Ahmet Sertan Usul   | 02.02.2023
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

Orgeneral Çetin, Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığında düzenlenen "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda, geçen yılın değerlendirileceğini ve bu yılki faaliyetlere yönelik yol haritasının ortaya koyulacağını belirtti.

Başarılı operasyonlar sayesinde terörle mücadelede önemli bir dönemece girildiğini ifade eden Çetin, Türkiye'nin 100'üncü yılında yurt içinde tek bir terörist kalmaması hedefiyle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Çetin, Türkiye'de seçim sürecine girildiğine işaret ederek, "Türkiye'nin seçim sürecine girdiği bu dönemde, terör örgütlerinin, ülkemizin huzurunu bozmak üzere eylem ve faaliyetlerine izin verilmeyecek, seçimlere gölge düşürmek maksadıyla yapılmaya çalışılacak yıpratıcı, yıkıcı, kışkırtıcı olaylara asla müsaade edilmeyecek ve seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak." dedi.

"2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamındaki hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Çetin, "Sorumluluk alanımızda ölümlü kazaların yüzde 15 azaltılması, kaza yerinde can kayıplarının yüzde 17 oranında azaltılması sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Çetin, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edildiğini anlattı.

Orgeneral Arif Çetin, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 90 bin 200 düzensiz göçmen ve yüzde 19 artışla 4 bin 100 organizatör yakalanmıştır. Bununla beraber terör örgütleriyle iltisaklı 1525 şahıs da yakalanmıştır." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AP'de yolsuzlukla suçlanan iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
Erzincan'da otobüs kara saplanınca mahsur kalan 41 yolcu kurtarıldı
Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı'nda 4 milyon metreküp su depolandı
Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak

Benzer haberler

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak

Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi yapılacak

Tunus'ta erken genel seçimlerin ikinci turuna katılım yüzde 11,4 oranında gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Bizim için Türkiye Yüzyılı mottosu bir slogandan ibaret değil ve olmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Bizim için Türkiye Yüzyılı mottosu bir slogandan ibaret değil ve olmayacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet