Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: Seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, seçim sürecinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınacağını belirterek, seçimlere gölge düşürmek amacıyla yapılmaya çalışılacak olaylara asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
Ankara
Orgeneral Çetin, Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığında düzenlenen "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda, geçen yılın değerlendirileceğini ve bu yılki faaliyetlere yönelik yol haritasının ortaya koyulacağını belirtti.
Başarılı operasyonlar sayesinde terörle mücadelede önemli bir dönemece girildiğini ifade eden Çetin, Türkiye'nin 100'üncü yılında yurt içinde tek bir terörist kalmaması hedefiyle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Çetin, Türkiye'de seçim sürecine girildiğine işaret ederek, "Türkiye'nin seçim sürecine girdiği bu dönemde, terör örgütlerinin, ülkemizin huzurunu bozmak üzere eylem ve faaliyetlerine izin verilmeyecek, seçimlere gölge düşürmek maksadıyla yapılmaya çalışılacak yıpratıcı, yıkıcı, kışkırtıcı olaylara asla müsaade edilmeyecek ve seçim güvenliğine yönelik tedbirler en üst seviyede alınacak." dedi.
"2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamındaki hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Çetin, "Sorumluluk alanımızda ölümlü kazaların yüzde 15 azaltılması, kaza yerinde can kayıplarının yüzde 17 oranında azaltılması sağlanmıştır." ifadesini kullandı.
Çetin, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edildiğini anlattı.
Orgeneral Arif Çetin, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 90 bin 200 düzensiz göçmen ve yüzde 19 artışla 4 bin 100 organizatör yakalanmıştır. Bununla beraber terör örgütleriyle iltisaklı 1525 şahıs da yakalanmıştır." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.