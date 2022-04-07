Dolar
14.75
Euro
16.10
Altın
1,930.70
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
43,796.00
BIST 100
2,340.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Çankırı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 07.04.2022
Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu) ile Eskişehir'in kuzeyi, Çankırı ve kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

Benzer haberler

Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ve 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Çöl tozları yarın akşamdan itibaren yurdu terk edecek

Çöl tozları yarın akşamdan itibaren yurdu terk edecek
Türkiye genelinde hava sıcaklığı artacak

Türkiye genelinde hava sıcaklığı artacak
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına bekleniyor