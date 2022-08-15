Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Başkentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, ağaçlar devrildi.
Ankara
Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu. Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi.
Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.
Şiddetli yağmurun yanı sıra kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı caddelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Mazgalların tıkanmasıyla birçok yol su altında kaldı.
Bazı alt geçitlerdeki su baskını nedeniyle mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan mazgalları açmak için büyük çaba harcadı.
Fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları zarar görürken, bazı bina ve iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi.
Bu arada, Altındağ Örnek Mahallesi İçli Sokak'taki bir caminin minaresi şiddetli fırtına sırasında yıkıldı.
Yarım saatte metrekareye 12 kilogram yağış düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtınaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu tip yağışların özellikle Ankara ve çevresinde yaz aylarında etkili olduğunu, kısa sürede yüksek miktarda yağışın görüldüğünü ve ardından kesildiğini anlatan Yavuz, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Ankara'nın batısından başlayıp hızlı şekilde Pursaklar bölgesinde etkili oldu. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü." bilgisini paylaştı.
Meteorolojik tahminlerin de bu yönde yağış görülebileceği yönünde olduğunu anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde kuzey kesimler, Ankara-Çankırı arasında bir miktar daha yağış yaşanmasını bekliyoruz. Fakat önümüzdeki günler için Ankara ve çevresinde yağış beklentimiz yok. Açık bir havanın hakim olacağını öngörüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.