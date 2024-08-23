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Gündem

Ankara'da kısa süreli sağanak

Başkentte öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.

Buğrahan Ayhan  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Ankara'da kısa süreli sağanak Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Etimesgut ve Sincan'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

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