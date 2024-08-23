Ankara'da kısa süreli sağanak
Başkentte öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.
Ankara
Etimesgut ve Sincan'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Ankara'da öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 23, 2024
• Yollarda su birikintileri oluştu
• Araçlar ilerlemekte zorluk çektihttps://t.co/dOjFOWLvLb pic.twitter.com/iV9qBQrvNp
ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.
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