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Gündem

Şemdinli'de bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.

Özcan Yıldırım   | 15.08.2022
Şemdinli'de bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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