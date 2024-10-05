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Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu

Ömer Olcay  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu

Ankara

Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

AA muhabirinin, EGO Genel Müdürlüğü kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kızılay - OSB/Törekent istikametinde ilerleyen bir metro treninin saat 18.15'te Milli Kütüphane durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanması üzerine güzergahtaki tüm seferler durduruldu.

Arıza yapan trenin başka bir tren yardımıyla merkez istasyona ulaştırılmasının ardından saat 19.30'da seferlere yeniden başlandı.

Arıza nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.

Metro seferleri, arızanın giderilmesi sonrası normale döndü.



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