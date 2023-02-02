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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, Adana Demirspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe yardımcı antrenörü Joao de Deus ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.-VTR-
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Başkent'te kar etkili oluyor

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Aykut Karadağ   | 02.02.2023
Başkent'te kar etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan - AA

Ankara

Başkent genelinde devam eden kar nedeniyle Anıtkabir, TBMM, kentin simgelerinden Atakule ve çevresi beyaza büründü.

Yağış sonrası havanın yumuşak olmasıyla sokağa çıkan genç yaşlı, kadın erkek birçok kişi de karın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da parklarda ve çıkmaz sokaklarda yanlarında getirdikleri kızak ve poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.

Öte yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında çalışmalarını sürdürürken trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

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