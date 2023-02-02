Dolar
18.81
Euro
20.53
Altın
1,914.92
ETH/USDT
1,679.00
BTC/USDT
23,877.00
BIST 100
4,752.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri programında konuşuyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Biontech firmasının Marburg’daki merkezini ziyaretinde vatandaşlarla konuşuyor.
logo
Gündem

Ardahan ve Ağrı'da kardan kapanan köy yollarının büyük bölümü açıldı

Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 118 köy yolundan 102'si ulaşıma açıldı.

Abdullah Söylemez, Günay Nuh, Yasin Çavdar   | 02.02.2023
Ardahan ve Ağrı'da kardan kapanan köy yollarının büyük bölümü açıldı

Ağrı

Yağışın aralıklara etkisini sürdürdüğü Ağrı'da, İl Özel İdaresi 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekibiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Dağlık bölgelerde etkili olan tipiye rağmen 97 köy yolundan 81'ini ulaşıma açan ekipler, 16 köy yolunda da çalışmaya devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 21 köy yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttüğü karla mücadele çalışmasını tamamladı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 21 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan ve Ağrı'da kardan kapanan köy yollarının büyük bölümü açıldı
Bakan Kurum: Kaynaklara artık "bitmeyecek" anlayışıyla bakılmaması gerek
Bahçelievler'de İETT otobüsü durak önünde minibüse çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Masa başında, oturduğumuz yerden büyükelçilik yapma dönemi bitmiştir
Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi

Benzer haberler

Ardahan ve Ağrı'da kardan kapanan köy yollarının büyük bölümü açıldı

Ardahan ve Ağrı'da kardan kapanan köy yollarının büyük bölümü açıldı

Sivas'ta kurtarma ekipleri yolu kapanan köydeki hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Diyarbakır'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, belediye ekiplerince açıldı

Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı

Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı
Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Van'da besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyor

Van'da besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet