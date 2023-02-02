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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, Adana Demirspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe yardımcı antrenörü Joao de Deus ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.-VTR-
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Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mücahit Türetken   | 02.02.2023
Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular durakta tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yangın dolayısıyla Zincirlikuyu ve Beylikdüzü yönlerinde uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

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