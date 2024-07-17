Başkentte ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.