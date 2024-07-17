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Başkentte ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Başkentte ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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