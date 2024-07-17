Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık yapacak.
(Ankara/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Konya/11.10/11.35/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (NTE) Açılış Töreni ile Tunceli Tekstilkent Kalkınma Ajansı Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak.
(Tunceli/12.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı konut satış istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nijer'i ziyaret edecek.
(Niamey) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Beşiktaş, Slovenya'daki yurt dışı kampı kapsamında ikinci hazırlık maçını Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Sports Park Radomlje'de yapacak.
(Radomlje/18.30) (Fotoğraflı)
2- FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Polonya'da son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, bu turda Litvanya'ya karşı çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
(Gdynia/21.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.